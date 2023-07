Usa un tornio a pedale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usa un tornio a pedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VASAIO

Preistoria con l'uso del tornio da vasaio. in epoca classica venne usato il tornio a pertica. il tornio a puleggia e il tornio a doppio pedale vennero perfezionati... Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. la vespa vasaio (sceliphron spirifex linnaeus, 1758) è un imenottero apoideo della famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 luglio 2023

