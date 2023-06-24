Lavorata col tornio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lavorata col tornio' è 'Alesata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALESATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lavorata col tornio" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lavorata col tornio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Alesata? L'alesata è un'operazione di lavorazione meccanica eseguita con il tornio, uno strumento che permette di modellare i materiali attraverso rotazione e asportazione di trucioli. Questa lavorazione viene utilizzata per ottenere superfici di forma cilindrica o conici, migliorando le caratteristiche estetiche e funzionali di un pezzo. La precisione e la finitura ottenute grazie all'alesatura sono fondamentali in molte applicazioni meccaniche e ingegneristiche. La lavorata col tornio si distingue per la sua capacità di realizzare lavorazioni di alta qualità.

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Lavorata col tornio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Alesata

In presenza della definizione "Lavorata col tornio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lavorata col tornio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Alesata:

A Ancona L Livorno E Empoli S Savona A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lavorata col tornio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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