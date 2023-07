Si oppone allavere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si oppone allavere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DARE

Significato/Curiosita : Si oppone allavere

O contengono il titolo. dare – cortometraggio del 2005 diretto da adam salky dare – film del 2009 diretto da adam salky dare – municipio del distretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Si oppone allavere : oppone; allavere; Si oppone all istanza di chi si appella; Si oppone al più; Lo dice chi si oppone ; Si oppone all uscita; Si oppone all altra;

Cerca altre Definizioni