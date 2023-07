Illegalmente sottratta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Illegalmente sottratta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RUBATA

Significato/Curiosita : Illegalmente sottratta

Rio per colpa di tokyo viene catturato dalla polizia che lo tortura illegalmente in un posto ignoto; questa volta il professore, con un piano che il fratello... La lettera rubata (the purloined letter) è il terzo racconto poliziesco scritto da edgar allan poe avente come protagonista l'investigatore improvvisato...