In bagno possono essere sospesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In bagno possono essere sospesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SANITARI

Significato/Curiosita : In bagno possono essere sospesi

Il molto onorevole ordine del bagno (precedentemente fino al 1847 molto onorevole militare ordine del bagno, order of the bath nell'originale inglese)... Del servizio sanitario nazionale e delle altre incombenze previste dalla legge in uno specifico ambito territoriale. i servizi sanitari erano originariamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : In bagno possono essere sospesi : bagno; possono; essere; sospesi; Si versano prima di fare il bagno ; In bagno sostituisce una tendina; bagno curativo per le estremità inferiori; Abluzione bagno purificatore; La praticano atleti in costume da bagno ; Si possono cucinare alla giudìa; possono studiarsi politiche motorie naturali; Si possono versare per la gioia; Nei forum online si possono moderare; possono averle i vestiti; Si dice si possa essere sordi come tale strumento; Ogni artista che debutta sogna d essere quello nascente; La new che ricerca serenità e benessere ; essere connesso; essere situato; Fa stare... sospesi ; Che restano sospesi giardini di Babilonia;

Cerca altre Definizioni