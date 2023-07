Vi si vende carne bianca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si vende carne bianca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POLLERIA

Significato/Curiosità : Vi si vende carne bianca

Una polleria è un tipo di negozio specializzato nella vendita di carne bianca, principalmente pollo. Questi negozi offrono una varietà di tagli di pollo fresco, come petti, cosce, ali e polpette, oltre a prodotti derivati come salsicce di pollo e pollo marinato. La polleria è conosciuta per la qualità e la freschezza dei suoi prodotti, spesso provenienti da fornitori locali o allevamenti selezionati. I clienti possono scegliere tra diverse opzioni di carne bianca, sia fresca che già preparata, per soddisfare le proprie esigenze culinarie. La polleria è una destinazione popolare per coloro che cercano una selezione di carne di pollo di alta qualità e desiderano una gamma di tagli e prodotti specializzati per le proprie preparazioni culinarie.

Altre risposte alla domanda : Vi si vende carne bianca : vende; carne; bianca; Così si vende la propria pelle; Si vende a risme o a rotoli; vende vano schiavi; Induce alla vende tta; vende bibite e gelati; La carne di pollo lo è di proteine; Un piatto di carne bianca con peperoncino; Si gettano a manciate a carne vale; Piatto orientale di carne ; carne in gelatina; Gi amici di bianca neve; Lo si monta per andare in settimana bianca ; Nuvoletta bianca ; Imbianca d inverno; Lo sbianca la paura;

Cerca altre Definizioni