La Soluzione ♚ Vi si vende all ingrosso La definizione e la soluzione di 15 lettere: Vi si vende all ingrosso. MERCATI GENERALI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Vi si vende all ingrosso: Les Halles – sede storica dei mercati generali di Parigi Marché international de Rungis – dal 1969 nuova sede a Rugins Locuzione nominale Significato e Curiosità su: Les Halles – sede storica dei mercati generali di Parigi Marché international de Rungis – dal 1969 nuova sede a Rugins mercati generali (economia) (commercio) complesso urbanistico opportunamente attrezzato, coi compiti di raccogliere e smistare generi di consumo direttamente provenienti dalla produzione e di venderli all'ingrosso Sillabazione Pronuncia Etimologia / Derivazione Da mercato e generale Altre Definizioni con mercati generali; vende; ingrosso; Così si vende la pelle; Le vende il farmacista; Ne ha molto il prodotto che si vende;

La risposta a Vi si vende all ingrosso

MERCATI GENERALI

Lae verificata di 15 lettere per risolvere 'Vi si vende all ingrosso' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.