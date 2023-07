Quella di Hudson è in Canada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di Hudson è in Canada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BAIA

Significato/Curiosita : Quella di hudson e in canada

La baia di hudson (in inglese: hudson bay) è una vasta insenatura del mar glaciale artico vicino alla costa nord-orientale del canada. coprendo una superficie... Massachusetts); la baia di monterey (california); la baia di portofino; la baia dei porci; la baia di mont saint-michel (manica, francia); la baia di quiberon... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

