La Vajanica è vicina a Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Vajanica è vicina a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TOR

Significato/Curiosita : La vajanica e vicina a roma

la torre del vajanico, detta anche torvaianica e torre di mezzavia, era una torre costiera situata nella frazione eponima di torvaianica, all'interno del... tor – codice aeroportuale iata dell'aeroporto municipal di torrington (wyoming) (stati uniti) tor – sistema di comunicazione anonima su internet tor –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La Vajanica è vicina a Roma : vajanica; vicina; roma; La vajanica vicino a Roma; È nota la vajanica ; vajanica a Roma; Più si avvicina meno si vede; Che avvicina no che carpiscono; vicina nza; È vicina a Portofino; Strumenti ottici per avvicina re soggetti lontani; Fa arenare il roma nziere; La speranza dei roma ni; A roma custodisce i vessilli militari nel Vitoriano; Antica divinità roma na; Il roma nziere inglese di Passaggio in India;

