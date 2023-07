Usano forbici e pettini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usano forbici e pettini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BARBIERI

Significato/Curiosità : Usano forbici e pettini

I barbieri sono professionisti specializzati nella cura e nel taglio dei capelli degli uomini. Utilizzano forbici e pettini come strumenti principali per eseguire tagli precisi e creare acconciature di qualità. I barbieri hanno competenze specifiche nell'arte del taglio dei capelli e spesso offrono anche servizi come la rasatura della barba, la rifinitura dei contorni e il trattamento del cuoio capelluto. Oltre alle competenze tecniche, i barbieri sono conosciuti per la loro abilità nel creare un ambiente accogliente e cordiale per i loro clienti, fornendo un servizio personalizzato e di qualità. Sono professionisti che svolgono un ruolo importante nell'aiutare gli uomini a curare la loro immagine e a sentirsi ben curati.

