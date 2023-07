Una divinità egizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una divinità egizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OSIRIDE

Significato/Curiosità : Una divinità egizia

Osiride è una delle più importanti divinità dell'antica religione egizia. Figlio di Geb, la divinità della terra, e Nut, la divinità del cielo, Osiride è considerato il re leggendario dell'antico Egitto e il dio della vegetazione, dell'agricoltura e della resurrezione. La sua storia è narrata nel mito di Osiride, dove viene ucciso dal fratello Set e poi resuscitato dalla sorella e consorte Iside. Questa mitologia rappresenta la lotta tra il bene e il male e simboleggia il ciclo della vita, morte e rinascita. Osiride è spesso raffigurato come un sovrano con una pelle verde, simbolo di rinascita, e con il bastone di dominio, che rappresenta il potere regale. La sua figura divina è stata ampiamente venerata nel corso della storia egizia e ha avuto un ruolo centrale nel sistema di credenze e rituali religiosi dell'antico Egitto.

