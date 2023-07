I tifosi blucerchiati in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I tifosi blucerchiati in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DORIANI

Significato/Curiosità : I tifosi blucerchiati in breve

I tifosi blucerchiati, noti anche come doriani, sono gli appassionati sostenitori della squadra di calcio UC Sampdoria, con sede a Genova, Italia. Il soprannome "blucerchiati" deriva dai colori sociali della squadra, il blu e il bianco. I tifosi doriani sono noti per la loro fedeltà e passione, riempiendo lo stadio con cori e bandiere durante le partite. Sono una comunità unita che sostiene la squadra attraverso le vittorie e le sconfitte. La Sampdoria ha una lunga storia di successi e i tifosi doriani giocano un ruolo fondamentale nell'incoraggiare e sostenere i loro giocatori. La loro presenza e sostegno appassionato contribuiscono a creare un'atmosfera emozionante e coinvolgente durante le partite di calcio.

Altre risposte alla domanda : I tifosi blucerchiati in breve : tifosi; blucerchiati; breve; I suoi clienti sono anche tifosi ; Fa prima alzare e poi sedere i tifosi ; Divide i tifosi delle grandi città; Ritrovo di tifosi ; Un grido dei tifosi ; Tifano per i blucerchiati ; Vi giocano i blucerchiati ; La squadra dei blucerchiati ; I tifosi blucerchiati ; Un breve sonno in poltrona; Il tutto in breve ; Una grave malattia in breve ; breve ttò più di mille invenzioni; Atlante in breve ;

Cerca altre Definizioni