Studiano i fenomeni elettrici e magnetici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studiano i fenomeni elettrici e magnetici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FISICI

Significato/Curiosita : Studiano i fenomeni elettrici e magnetici

Negativo iniziale è debole e può essere rilevato sono con l'uso di scanner potenti, con campi magnetici di almeno 3 tesla. il segnale è anche molto meno... Geofisica (anche detta fisica terrestre) è in generale l'applicazione di misure e metodi fisici allo studio delle proprietà e fenomeni fisici tipici del pianeta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Studiano i fenomeni elettrici e magnetici : studiano; fenomeni; elettrici; magnetici; studiano litologia e petrografia; studiano i bilanci delle aziende; Le specialità che studiano la mente e il cervello; Si studiano coi coseni; Vi si studiano i vegetali; fenomeni singolarissimi; Relativi a certi fenomeni paranormali; Una che studia i fenomeni della vita; Sono doppie nei fenomeni ; Influenza di fenomeni o di forze fisiche; Percorsi elettrici ; Reggono cavi elettrici ; Raggruppamento di tre cavi elettrici ; Grossi conduttori elettrici ; Principio d elettrici tà; Leggono nastri magnetici ; Quelli geografici non coincidono con quelli magnetici della Terra; Studiano fenomeni elettrici e magnetici ; Onde elettriche che si producono per induzione in masse metalliche sottoposte a campi magnetici variabili;

Cerca altre Definizioni