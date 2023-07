La storia delle malattie sofferte da un paziente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La storia delle malattie sofferte da un paziente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANAMNESI

Significato/Curiosità : La storia delle malattie sofferte da un paziente

L'anamnesi è la raccolta della storia delle malattie di un paziente, inclusi i sintomi, le condizioni preesistenti, gli interventi medici precedenti e altre informazioni pertinenti per la diagnosi e il trattamento. È un elemento fondamentale nella pratica medica, poiché fornisce un quadro completo della salute passata e attuale del paziente. Durante un'anamnesi, il medico o il professionista sanitario intervista il paziente per raccogliere dati clinici significativi, esplorando i sintomi, la loro durata, i fattori scatenanti, la storia familiare e altro ancora. Questa valutazione aiuta a stabilire una corretta diagnosi, a identificare eventuali rischi o predisposizioni genetiche e a pianificare un trattamento adeguato. L'anamnesi rappresenta una componente cruciale nella cura del paziente, consentendo una visione approfondita della sua storia clinica per garantire cure personalizzate e appropriate.

