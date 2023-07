Riunisce quasi tutti i Paesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riunisce quasi tutti i Paesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONU

Significato/Curiosità : Riunisce quasi tutti i Paesi

L'ONU, acronimo di Organizzazione delle Nazioni Unite, è un'organizzazione internazionale fondata nel 1945 con lo scopo di promuovere la pace, la cooperazione e la sicurezza tra i Paesi membri. Riunisce quasi tutti i Paesi del mondo (sono attualmente 193 membri) e fornisce un forum globale per affrontare questioni complesse e cruciali come il conflitto armato, i diritti umani, la povertà, la salute, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile. L'ONU lavora attraverso diverse agenzie, come l'OMS, l'UNICEF e l'UNESCO, per affrontare sfide globali e promuovere il benessere dell'umanità, fungendo da voce comune per la pace e la cooperazione internazionale.

