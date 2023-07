Nota musicale con quattro tagli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota musicale con quattro tagli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SEMIBISCROMA

La semibiscroma è una nota musicale con quattro tagli, che rappresenta una frazione del valore di una biscroma. In notazione musicale, la semibiscroma è rappresentata da una piccola nota con una coda e quattro tagli verticali sulla coda. Essendo una nota molto breve, ha una durata di un sedicesimo del valore di una nota intera. La semibiscroma è spesso utilizzata in brani musicali molto veloci o complessi, dove è necessario rappresentare figure ritmiche di breve durata. Essa contribuisce a fornire un ritmo incalzante e dinamico alla musica, aggiungendo varietà e vivacità alle composizioni.

