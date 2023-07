Non si può lasciare via terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si può lasciare via terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ISOLA

Significato/Curiosità : Non si può lasciare via terra

Un'isola è un territorio circondato completamente dall'acqua e non può essere lasciato via terra. È una massa di terra separata dal continente da fiumi, laghi o oceani. Le isole possono essere di dimensioni diverse, da piccoli isolotti a grandi arcipelaghi. La loro isolamento geografico le rende uniche, spesso con flora e fauna endemiche che si sono adattate all'ambiente isolato. Le isole offrono anche paesaggi spettacolari, spiagge idilliache e un senso di tranquillità e fuga dalla vita quotidiana. Sono mete turistiche popolari per chi cerca relax, avventura o semplicemente una pausa dalla terraferma.

