Non è più novizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è più novizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SUORA

Significato/Curiosità : Non è più novizia

Quando una donna non è più novizia, ha completato il periodo di formazione iniziale e si è impegnata a dedicare la sua vita alla vita religiosa. A questo punto, diventa una suora all'interno di un ordine religioso. Le suore sono donne consacrate che vivono secondo i voti di povertà, castità e obbedienza, e servono Dio e la comunità attraverso preghiera, ministero e opere caritatevoli. Ogni ordine religioso ha la propria spiritualità, regole e missioni specifiche. Le suore sono rispettate per il loro impegno e dedizione, e svolgono un ruolo significativo all'interno della Chiesa cattolica e di altre tradizioni religiose.



