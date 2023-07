Un negozio per studenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un negozio per studenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CARTOLERIA

Una cartoleria è un tipo di negozio specializzato che offre una vasta selezione di articoli di cancelleria, materiali scolastici e accessori per ufficio. È un luogo frequentato principalmente dagli studenti, in quanto fornisce loro tutto ciò di cui hanno bisogno per la scuola, come quaderni, penne, matite, evidenziatori, gomme da cancellare, astucci e righelli. Le cartolerie offrono anche articoli per l'organizzazione come agende, quaderni ad anelli e cartelle. Alcune cartolerie possono offrire anche servizi di rilegatura e fotocopie. Sono considerate un punto di riferimento per gli studenti, in quanto offrono una vasta gamma di prodotti che facilitano il loro apprendimento e il loro lavoro quotidiano.

