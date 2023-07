Molle non teso a bordo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molle non teso a bordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LASCO

Significato/Curiosità : Molle non teso a bordo

"Lasco" è un termine che descrive un oggetto o una struttura priva di tensione o di rigidità, solitamente in relazione alle molle. Quando un oggetto o un elemento elastico come una molla non è teso o teso in modo insufficiente, viene considerato lasco. Il termine può essere applicato a diverse situazioni, come ad esempio una molla allentata in un meccanismo o una corda che non è ben tirata. Il concetto di "lasco" suggerisce una mancanza di tensione o di forza, spesso indicando la necessità di un adeguato restringimento o fissaggio dell'oggetto per ripristinarne la funzionalità corretta.

