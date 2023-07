Un fornitore di lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fornitore di lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DATORE

Lavoratori e i datori di lavoro. la scienza dell'economia del lavoro osserva i fornitori del lavoro (i lavoratori), i datori di lavoro (in inglese the employers)... Particolari forme o atti per essere datore di lavoro, salvo quanto previsto dalla legge. il complesso dei poteri del datore di lavoro viene sintetizzato nell'espressione...