Il far del giorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il far del giorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALBA

Significato/Curiosità : Il far del giorno

L'alba, spesso chiamata "il far del giorno", è quel meraviglioso momento in cui il cielo inizia a illuminarsi e il sole sorge all'orizzonte. È un momento di transizione tra l'oscurità della notte e la luce del giorno. Durante l'alba, il cielo si tinge di colori vividi e sfumature delicate, creando uno spettacolo naturale di bellezza e serenità. L'alba rappresenta anche un nuovo inizio, un momento di rinascita e di speranza. È un momento ideale per riflettere, meditare o semplicemente ammirare lo splendore della natura che si risveglia. L'alba è un regalo quotidiano che ci ricorda la meraviglia della vita e la promessa di un nuovo giorno.

