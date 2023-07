Da essi escono gli zampilli delle balene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Da essi escono gli zampilli delle balene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SFIATATOI

Significato/Curiosità : Da essi escono gli zampilli delle balene

Gli sfiatatoi, noti anche come spiracoli, sono aperture presenti sulla testa delle balene e di altri cetacei che permettono loro di respirare. Queste aperture si trovano sulla sommità della testa e sono collegati ai polmoni del cetaceo attraverso un sistema di canali interni. Quando la balena emerge in superficie per prendere aria, gli sfiatatoi si aprono e permettono all'aria di essere espulsa ad alta velocità, creando così gli iconici zampilli d'acqua che spesso si vedono sopra la superficie. Questa è una scena spettacolare e una delle caratteristiche distintive delle balene e dei cetacei durante le loro attività di respirazione.

