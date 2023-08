Escono dito per dito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Escono dito per dito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUANTI

Significato/Curiosita : Escono dito per dito

Accusa hagen della morte di sigfrido. hagen lo ammette e fa per strappare l'anello dal dito del cadavere. quindi, siccome gunther, desideroso a sua volta... Proteggersi dal freddo, indossavano guanti a manopola in pelle. a causa della difficoltà di realizzazione, i guanti erano piuttosto rari nelle popolazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

