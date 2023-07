Il compagno di Bonnie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il compagno di Bonnie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CLYDE

Significato/Curiosità : Il compagno di Bonnie

Il compagno di Bonnie era Clyde, e insieme formarono una delle coppie criminali più famose nella storia americana. Bonnie Parker e Clyde Barrow sono diventati leggendari per la loro serie di rapine, furti e omicidi durante la Grande Depressione negli anni '30. La coppia era conosciuta per la loro audacia, la fuga dalle autorità e l'uso di armi da fuoco. La loro storia d'amore e la loro vita criminale hanno affascinato il pubblico, tanto da diventare un simbolo di ribellione e romanticismo. Alla fine, Bonnie e Clyde furono uccisi in un'imboscata nel 1934, ma il loro mito sopravvive ancora oggi attraverso la cultura popolare, il cinema e la musica.

