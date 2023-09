Il compagno di Eurialo Niso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il compagno di Eurialo Niso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROMANZO

Significato/Curiosita : Il compagno di eurialo niso

Del progetto di riferimento. eurialo e niso (in latino: nisus et euryalus) sono due personaggi che compaiono in due episodi dell'eneide di virgilio. giovani... dal giallo al romanzo epistolare. la parola "romanzo" origina dalle forme del francese antico romans, romant, roman o romanz. romanz, in particolare...