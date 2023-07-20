Casa di cura privata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Casa di cura privata' è 'Clinica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLINICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Casa di cura privata" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Casa di cura privata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Clinica? Una clinica rappresenta un luogo dedicato all'assistenza sanitaria e al benessere dei pazienti, offrendo servizi specializzati e professionali. Spesso gestita da strutture private, si distingue da ospedali pubblici per l'attenzione più personalizzata e per la possibilità di scegliere servizi specifici. Queste strutture sono dotate di personale qualificato e di tecnologie avanzate, garantendo un’assistenza di qualità in ambienti confortevoli. La presenza di una clinica contribuisce a migliorare l'accessibilità alle cure e la soddisfazione dei pazienti.

Casa di cura privata nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Clinica

La definizione "Casa di cura privata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Casa di cura privata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Clinica:

C Como L Livorno I Imola N Napoli I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Casa di cura privata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

