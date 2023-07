In bocca alla balena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In bocca alla balena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FANONI

Significato/Curiosità : In bocca alla balena

I fanoni sono strisce sottili e flessibili che si trovano nella bocca delle balene, più precisamente nella parte superiore delle loro mascelle. Queste strutture fanno parte del sistema di filtraggio che le balene utilizzano per cibarsi. I fanoni sono composti principalmente da cheratina, lo stesso materiale che costituisce unghie e capelli umani. Le balene si nutrono aprendo la bocca e filtrando grandi quantità di acqua attraverso i fanoni, trattenendo nel processo i loro principali alimenti, come il krill o il plancton. I fanoni permettono alle balene di catturare e consumare enormi quantità di cibo in un solo boccone, consentendo loro di sopravvivere nelle acque in cui vivono.

