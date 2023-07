L autore de Il deserto dei Tartari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autore de Il deserto dei Tartari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BUZZATI

Significato/Curiosità : L autore de Il deserto dei Tartari

Dino Buzzati è l'autore de "Il deserto dei Tartari", uno dei romanzi italiani più celebri del XX secolo. Pubblicato nel 1940, il romanzo racconta la storia del tenente Giovanni Drogo, un ufficiale dell'esercito che viene assegnato a una remota fortezza sul confine del deserto. Buzzati crea un'atmosfera di attesa e monotonia, esplorando i temi dell'illusione, dell'alienazione e dell'ineluttabilità del tempo. La sua prosa evocativa e le descrizioni dettagliate del paesaggio creano un senso di inquietudine e suspense, mentre i personaggi affrontano l'attesa infruttuosa di un nemico che potrebbe non arrivare mai. "Il deserto dei Tartari" ha guadagnato fama per la sua profonda riflessione sulla natura umana e sulla futilità dell'esistenza.

Altre risposte alla domanda : L autore de Il deserto dei Tartari : autore; deserto; tartari; Un Claudio cantautore ; Popolare autore di fantascienza; Il Rouget che fu il probabile autore della Marsigliese; Il Pelù cantautore iniz; autore voli esimi; Vasto deserto africano; Lo stato messicano con l omonimo deserto ; Nel deserto ; Se ne nutrirono gli Ebrei nel deserto ; La circonda il deserto ; Il creatore di tartari n; Nel Deserto dei tartari si chiama Bastiani; L autore di tartari n di Tarascona; Ricorda un romanzesco tartari no; Città di origine del tartari no di Alphonse Daudet;

Cerca altre Definizioni