Aereo a reazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aereo a reazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : JET - AVIOGETTO

Significato/Curiosità : Aereo a reazione

Un aereo a reazione, noto anche come jet o aviogetto, è un aeromobile che utilizza motori a reazione per generare la spinta necessaria a sostenere il volo. Questo tipo di aeromobile ha rivoluzionato il settore dell'aviazione, consentendo viaggi più rapidi e efficienti a lunghe distanze. I motori a reazione spingono l'aereo avanti espellendo i gas ad alta velocità verso l'indietro, seguendo il principio di azione e reazione. Gli aerei a reazione sono comunemente utilizzati per voli di linea, voli commerciali e militari, e sono apprezzati per la loro velocità, prestazioni elevate e capacità di raggiungere alte quote di volo.

Altre risposte alla domanda : Aereo a reazione : aereo; reazione; Un veloce aereo ; Lo passa chi parte in aereo ; Parti mobili dell aereo ; Top la zona dell aereo più cara; La percorre l aereo ; La creazione narrata nella Bibbia; Estremamente rapida come può essere una reazione ; Ricreazione relax; Aereo russo a reazione ; L eliminò la Creazione ;

Cerca altre Definizioni