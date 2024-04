La Soluzione ♚ Aereo russo a reazione

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Aereo russo a reazione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MIG

Curiosità su Aereo russo a reazione: Tu-334, aereo da trasporto civile a corto/medio raggio a reazione russo tupolev tu-414, aereo da trasporto civile a corto/medio raggio a reazione russo tupolev... Il Mikoyan-Gurevich MiG-29 (in russo -29, Mikojan i Gurevic MiG-29, nome in codice NATO: Fulcrum) è un caccia da superiorità aerea di 4ª generazione di fabbricazione sovietica e successivamente russa, sviluppato e prodotto dalla MiG a partire dagli anni '70 ed entrato in servizio nelle forze armate sovietiche nell'agosto del 1983. Progettato per completare missioni di intercettazione, scorta, bombardamento e combattimento manovrato, ha riscosso un notevole successo commerciale in particolare nelle regioni asiatica ed africana. Bimotore dalle grandi prestazioni ma dalla scarsa autonomia, deve il suo soprannome - ...

