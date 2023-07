Dà le noci di betel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà le noci di betel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARECA

Significato/Curiosità : Dà le noci di betel

La noce di betel, anche conosciuta come areca, è il seme della pianta Areca catechu, ampiamente coltivata in alcune regioni dell'Asia, del Pacifico e dell'Africa. È una pratica tradizionale masticare la noce di betel combinata con foglie di betel e una pasta a base di calce e tabacco, chiamata quid, che viene poi consumata per gli effetti stimolanti e rinfrescanti. Tuttavia, l'uso eccessivo di betel può causare gravi problemi per la salute, tra cui dipendenza, problemi dentali e un aumento del rischio di cancro alla bocca e alla gola. Pertanto, la noce di betel è stata oggetto di dibattito per i suoi possibili effetti negativi sulla salute pubblica.

Altre risposte alla domanda : Dà le noci di betel : noci; betel; Elemento presente in legumi secchi e noci ; Le hanno pomi e noci ; Non noci vo all organismo; Crudele, noci vo; Sono anche dette pesche noci ; La provincia di Orbetel lo; La regione con Orbetel lo e Prato; È molto pescosa quella di Orbetel lo; La costellazione con le stelle betel geuse e Rigel; La costellazione con betel geuse e Rigel;

