Scorre tra le province di Parma e Reggio Emilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorre tra le province di Parma e Reggio Emilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENZA

Significato/Curiosita : Scorre tra le province di parma e reggio emilia

reggio emilia (afi: ['rddo] o ['reddo]; rès in dialetto reggiano; reggio di lombardia fino all'annessione al regno d'italia), ufficialmente reggio... Disambiguazione – se stai cercando il nome proprio di persona femminile, vedi enzo. l'enza (incia in latino, èinsa in dialetto reggiano, énsa in dialetto parmigiano)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Scorre tra le province di Parma e Reggio Emilia : scorre; province; parma; reggio; emilia; scorre nella Valtellina; scorre nei vasi sanguigni; scorre in Cina; scorre verso valle; Ripostigli scorre voli; La ex Cassa di Risparmio delle province Lombarde; Ente locale che ha sostituito alcune province ; Nazione con le province di Santa Fe e Santa Cruz; Scorre Tra le province di Parma e Reggio; Scorre fra le province di Parma e di Reggio Emilia; La mèta della nostra gita 4765 parma ; Foto 3 Una gita a 4765 parma |; Foto 2 Una gita a 4765 parma |; Foto 5 Una gita a 4765 parma |; Foto 6 Una gita a 4765 parma |; Un pareggio con due gol in tutto; Città fra reggio Emilia e Bologna; Uno di reggio o di Cosenza; Sigla di reggio Calabria; Greggio a Paris; Non fa molta strada per assistere al GP dell emilia -Romagna; Le romane Flaminia Appia ed emilia ; In gergo emilia no un ragazzo molto giovane; Un emilia no famoso rivoluzionario messicano; Città fra Reggio emilia e Bologna;

Cerca altre Definizioni