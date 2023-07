Il cuocere lentamente le carni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cuocere lentamente le carni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ROSOLATURA

Significato/Curiosità : Il cuocere lentamente le carni

La rosolatura è una tecnica di cottura che consiste nel cuocere lentamente le carni o altri ingredienti a fuoco medio-basso, fino a raggiungere una doratura uniforme sulla superficie esterna. Questa tecnica è spesso utilizzata per preparare carni, come arrosti, stufati o brasati. Durante la rosolatura, le carni vengono sigillate per trattenere i succhi e i sapori all'interno, mantenendo così la tenerezza e la bontà del piatto. La rosolatura è un passaggio essenziale nella preparazione di molti piatti, poiché conferisce un sapore e un aspetto irresistibili alle carni, rendendole deliziose e appetitose per i commensali.

