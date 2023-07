Affluente della Senna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affluente della Senna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OISE

Significato/Curiosità : Affluente della Senna

L'Oise è uno dei principali affluenti della Senna, situato nel nord della Francia. Con una lunghezza di circa 302 chilometri, l'Oise attraversa diverse regioni e città, tra cui Piccardia e Île-de-France. Nasce nella regione delle Ardenne e scorre attraverso paesaggi pittoreschi e città storiche come Compiègne e Pontoise, prima di confluire nella Senna a Conflans-Sainte-Honorine. L'Oise ha un ruolo significativo nella navigazione fluviale e nell'irrigazione agricola della regione. Inoltre, la valle dell'Oise offre una bellezza naturale e un'importante biodiversità, attirando turisti e amanti della natura in cerca di tranquillità e bellezze paesaggistiche.

Altre risposte alla domanda : Affluente della Senna : affluente; della; senna; Un fiume piemontese affluente destro del Po; affluente svizzero del Reno; Fiume della Lombardia affluente del Po; Torrente piemontese affluente del fiume Sesia; Fiume affluente dell Amur diviso fra Russia e Cina; Le consonanti della suora; La popolare Cancellieri della televisione; Il circuito sede del Gran Premio della Malesia del Motomondiale; Cristina la regista della pellicola Bianco e nero; Il di Rienzo della storia; La giovane romana presa in ostaggio da Porsenna ; Orazio : combatté contro Porsenna ; Ragazzetto molto assenna to; Dissenna te, insensate; Dotte ed assenna te;

Cerca altre Definizioni