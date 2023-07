Relative alla vita campagnola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relative alla vita campagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RURALI

Significato/Curiosità : Relative alla vita campagnola

La vita campagnola o rurale è caratterizzata da un ambiente sereno e tranquillo, lontano dal trambusto delle città. I paesaggi rurali sono punteggiati da campi verdi, prati rigogliosi e ampie distese di terreno. La vita quotidiana è guidata dal ritmo delle stagioni, con l'agricoltura e l'allevamento come attività principali. Le comunità rurali sono solitamente strette e coese, con una forte connessione tra i residenti. La vita rurale offre una stretta relazione con la natura, con la possibilità di godere di aria fresca, paesaggi mozzafiato e di una vita più semplice e autentica. Lavori come la coltivazione di colture, la cura degli animali e la conservazione delle risorse naturali sono parte integrante della vita rurale.

