Mammifero simbolo del Parco del Gran Paradiso - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : STAMBECCO

Significato/Curiosità : Mammifero simbolo del Parco del Gran Paradiso

Lo stambecco, mammifero simbolo del Parco del Gran Paradiso, è una creatura affascinante che incarna la maestosità delle Alpi. Conosciuto per la sua maestria nell'arrampicarsi sulle ripide pareti rocciose, lo stambecco è un'icona di forza e adattabilità. Questa maestosa specie di mammifero erbivoro presenta un aspetto imponente, con lunghe corna arcuate, barba e pelliccia robusta. Si sposta in branchi, guidati dai caprioli, esplorando con grazia le valli e le creste alpine. Non solo rappresenta un simbolo di ecologia e conservazione, ma incarna anche la ricchezza naturalistica e la bellezza selvaggia che caratterizzano il Parco del Gran Paradiso.

