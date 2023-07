Formano un corpo specializzato dell esercito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formano un corpo specializzato dell esercito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GENIERI

Significato/Curiosità : Formano un corpo specializzato dell esercito

I genieri sono un corpo specializzato dell'esercito che si occupa di varie attività di ingegneria militare. Questi professionisti altamente addestrati sono responsabili della progettazione, della costruzione, della manutenzione e della demolizione di infrastrutture e opere difensive. I genieri militari possono essere coinvolti nella costruzione di ponti, strade, fortificazioni, bunker e campi militari. Sono anche esperti nel disinnescare esplosivi, nella rimozione di mine terrestri e nella gestione di situazioni di emergenza. I genieri svolgono un ruolo vitale nel supportare le operazioni militari, assicurando la mobilità delle forze armate e fornendo protezione e assistenza tecnica. La loro presenza è essenziale per garantire l'efficacia e la sicurezza delle operazioni militari in diversi contesti.

