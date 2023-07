Lo compila il vigile in sede di multa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo compila il vigile in sede di multa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VERBALE

Significato/Curiosità : Lo compila il vigile in sede di multa

Il verbale o la multa vengono compilati dal vigile in seguito a un'infrazione al codice della strada. Questo documento ufficiale elenca i dettagli dell'infrazione, come la data, l'ora, il luogo e la natura specifica della violazione. Il vigile registra anche i dati del veicolo coinvolto e del conducente, inclusi il numero di targa e i dati personali. Oltre a ciò, il verbale contiene informazioni sulle sanzioni e le conseguenze legali che potrebbero derivare dall'infrazione commessa. È importante notare che il vigile deve compilare il verbale in modo accurato e completo, fornendo tutte le informazioni necessarie per consentire l'applicazione delle misure correttive previste dalla legge.

