Le venti sul quadrante - Cruciverba

Aziende

8tto Edizioni – casa editrice italiana

Astronomia

2962 Otto – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1940

Geografia

Nuova Zelanda

Otto (Otto River) – fiume nella West Coast Region dell'Isola del Sud in Nuova Zelanda

Papua Nuova Guinea

Otto (Mount Otto) – montagna alta 3.351 m s.l.m. nell'isola di Papua Nuova Guinea

Stati Uniti d'America

Otto (Otto lake) – lago situato presso Healy, capoluogo del borough di Denali, nello Stato dell'Alaska

Località

Italia

Monticello Conte Otto – comune della provincia di Vicenza

Stati Uniti d'America

Otto – township della Contea di Oceana, Michigan

– township della Contea di Oceana, Michigan Otto – città della Contea di Cattaraugus, New York

– città della Contea di Cattaraugus, New York Otto – township della Contea di McKean, Pennsylvania

Onomastica

Otto – variante del nome proprio maschile Oddone

Persone

Frei Otto – architetto tedesco

– architetto tedesco Jan Otto – editore e libraio cecoslovacco

– editore e libraio cecoslovacco John Otto – batterista statunitense

– batterista statunitense Miranda Otto – attrice australiana

– attrice australiana Natalino Otto – cantante italiano

– cantante italiano Nikolaus August Otto – ingegnere tedesco

– ingegnere tedesco Rudolf Otto – teologo e storico delle religioni tedesco

– teologo e storico delle religioni tedesco Sylke Otto – slittinista tedesca

– slittinista tedesca Teo Otto – pittore e scenografo tedesco

– pittore e scenografo tedesco Walter Friedrich Otto – filologo classico tedesco

Sport

Otto (8+) – imbarcazione e competizione del canottaggio

Altro

Otto volante – uno dei nomi dell'installazione tipica dei parchi di divertimento (vedi Montagne russe)

Pagine correlate

8 (disambigua)

Altri progetti

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «otto»

La rosa deisi suddivide in: quattroda 90°, che porta ad una suddivisione in 4 punti ognisi divide in duedi 45°, arrivando...