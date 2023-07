Ci sono quelli a sesto acuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono quelli a sesto acuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARCHI

Significato/Curiosita : Ci sono quelli a sesto acuto

Arco a sesto acuto o arco ogivale in architettura è un arco con la sommità appuntita e non tonda come l'arco a tutto sesto. è un elemento caratteristico... archi – rivista svizzera d'architettura archi – comune della provincia di chieti archi – quartiere della x circoscrizione di reggio calabria archi –...