Antichi metalli usati per la costruzione di strumenti musicali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antichi metalli usati per la costruzione di strumenti musicali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ORICALCHI

Significato/Curiosita : Antichi metalli usati per la costruzione di strumenti musicali

Classica" (in senso lato) è quindi il fatto che la sua esecuzione moderna si basa sull'impiego di strumenti musicali "storici" e su una ricerca musicologica che... Il nome di "oricalchi" agli strumenti metallici a bocchino, che può essere considerato un sinonimo di ottoni. arrigo boito cita l'oricalco nell'opera otello... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 luglio 2023

