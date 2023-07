L edificio carcerario con la pianta a stella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L edificio carcerario con la pianta a stella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PANOTTICO

Significato/Curiosità : L edificio carcerario con la pianta a stella

L'edificio carcerario con la pianta a stella, comunemente noto come "panottico", è una struttura architettonica unica e innovativa utilizzata per la costruzione di carceri. La sua forma caratteristica è simile a una stella a raggi multipli, con un'ampia torre centrale circondata da bracci radiali. Ogni braccio ospita le celle dei detenuti, offrendo una visuale diretta e controllata dal centro. Questo design consente una maggiore sorveglianza del personale carcerario e minimizza i punti ciechi, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno del penitenziario. Questa soluzione architettonica ha dimostrato di essere efficace nel gestire grandi quantità di detenuti e nell'assicurare una gestione penitenziaria più efficiente.

