Il secondo tempo in gergo calcistico nei cruciverba: la soluzione è Ripresa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il secondo tempo in gergo calcistico' è 'Ripresa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIPRESA

Curiosità e Significato di Ripresa

Perché la soluzione è Ripresa? In gergo calcistico, ripresa indica la seconda parte di una partita, dopo l'intervallo. È il momento in cui le squadre tornano in campo per cercare di cambiare le sorti dell'incontro. La ripresa può riservare sorprese e emozioni, rendendo il match ancora più avvincente. Insomma, rappresenta la seconda occasione per mettere in gioco tutto e conquistare la vittoria.

Come si scrive la soluzione Ripresa

Hai davanti la definizione "Il secondo tempo in gergo calcistico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

A Ancona

