Ravel compose quella per un infanta defunta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ravel compose quella per un infanta defunta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAVANA

Significato/Curiosita : Ravel compose quella per un infanta defunta

Disambiguazione – "ravel" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ravel (disambigua). joseph maurice ravel (afi: [zf mis avl]; ciboure... Proveniente dalla spagna. oggi pavana viene ricondotta a una forma idiomatica di padova ("alla pavana": "al modo di padova"). la pavana è la danza aristocratica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

