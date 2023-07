Rassomiglia a una colomba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rassomiglia a una colomba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TORTORA

La "tortora" è un uccello che rassomiglia molto a una colomba. Appartenente alla famiglia dei columbidi, la tortora ha un corpo snello e slanciato, con ali appuntite e una coda lunga e affusolata. Il piumaggio della tortora può variare tra diverse sfumature di grigio, marrone e beige, con una caratteristica macchia bianca sulla base del collo. Le tortore sono note per il loro volo agile e veloce e il loro caratteristico richiamo melodioso. Spesso si possono avvistare in ambienti aperti come campi, parchi e giardini, dove si nutrono di semi e granaglie. Le tortore sono apprezzate per la loro bellezza e simpatia, ed è comune vederle raffigurate in dipinti, decorazioni e nella natura.

