Può provocare scivoloni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può provocare scivoloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : BUCCIA DI BANANA

Significato/Curiosità : Può provocare scivoloni

Il termine "provocare scivoloni o buccia di banana" viene spesso utilizzato in senso metaforico per descrivere situazioni o azioni che possono causare problemi o ostacoli imprevisti. Come la buccia di banana che può far scivolare una persona, queste situazioni possono portare a incidenti o errori. Possono essere comportamenti o decisioni rischiose, parole mal interpretate o azioni che generano conseguenze indesiderate. La metafora suggerisce che bisogna fare attenzione, essere consapevoli e agire in modo precauzionale per evitare questi "scivoloni" e affrontare le situazioni con cautela per evitare complicazioni o conseguenze negative.

