Si portano annodate

: La cravatta è un accessorio caratteristico dell'abbigliamento maschile e di alcune declinazioni di quello femminile. Consiste di una striscia di tessuto che viene annodata attorno al colletto della camicia, lasciandone scendere l'estremità più lunga sul torace. Il 18 ottobre si festeggia la Giornata internazionale della cravatta in Croazia e in varie città del mondo, come Dublino, Tubinga, Como, Tokyo, Sydney e altre.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: cravatte ( approfondimento) f pl . plurale di cravatta. Sillabazione: cra | vàt | te. Etimologia / Derivazione: vedi cravatta . Parole derivate: portacravatte.