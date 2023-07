Nume domestico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nume domestico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LARE

Significato/Curiosità : Nume domestico

Il nume domestico o "lare" è una divinità protettrice del focolare domestico e della famiglia nell'antica religione romana. Questo spirito, solitamente rappresentato come una figura maschile con una fiaccola o un bastone in mano, era venerato come una presenza benefica all'interno delle case romane. Il culto dei numi domestici era parte integrante della vita quotidiana romana, con preghiere e offerte rivolte a questi spiriti per garantire la prosperità, la sicurezza e il benessere della famiglia. I numi domestici erano considerati intermediari tra gli dei e gli esseri umani, e si credeva che proteggessero la casa da influenze negative e calamità. La loro venerazione rappresentava un importante legame tra gli individui e il sacro all'interno della sfera domestica.

