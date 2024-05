La Soluzione ♚ Il nume coronato di pampini

: BACCO

Curiosità su Il nume coronato di pampini: Ercole è significativo: come a firenze, anche padova l'eroe greco divenne il nume tutelare del rinascimento, tanto da figurare in due storie in stucco negli... Bacco (Bacchus) è una divinità della religione romana, il suo nome lo si deve all'appellativo greco (Bákkhos), con cui il dio greco Dioniso (s), veniva indicato nel momento della possessione estatica. Nella religione romana, Bacchus, da appellativo, diviene nome vero e proprio della divinità. In ambito etrusco corrisponde a Fufluns. Dio del vino e della vendemmia, nonché del piacere dei sensi e del divertimento, il suo culto (baccanale) arrivò nella penisola italica nel II secolo a.C. Viene raffigurato spesso come un uomo col capo cinto di pampini, non magro né muscoloso: solitamente ebbro, spesso in mano ha una coppa di ...

